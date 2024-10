Primeiro-ministro e líder do PS já em reunião para negociar Orçamento do Estado

O primeiro-ministro, Luís Montenegro (D), ladeado pelo secretário-geral do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos (E), durante um encontro na residência Oficial de S. Bento, em Lisboa, 27 de setembro de 2024. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o líder do PS, Pedro Nuno Santos, têm hoje a primeira reunião de negociação do Orçamento do Estado para 2025, numa altura em que o Governo tem manifestado expectativa de aproximação de posições. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Lusa