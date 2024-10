O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, apelou hoje para que o mundo "pressione Israel" a "comprometer-se com um cessar-fogo", após uma noite de intensos bombardeamentos israelitas nos subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah.

Um novo ataque israelita teve como alvo os subúrbios do sul de Beirute hoje de manhã, algumas horas depois de ataques noturnos extremamente violentos contra este bastião do Hezbollah, informou a agência noticiosa oficial libanesa ANI. Os correspondentes da AFP ouviram uma enorme explosão e viram colunas de fumo a subir dos subúrbios do sul. Na sua declaração, Mikati elogiou também o Presidente francês, Emmanuel Macron, por “mais uma vez apoiar o Líbano” ao mencionar uma próxima cimeira internacional, reiterando o “apoio ao apelo da França e dos Estados Unidos” para uma trégua. Há cerca de duas semanas que a Força aérea israelita bombardeia os subúrbios do sul, que têm sido esvaziados de habitantes.