O primeiro-ministro polaco disse hoje que a Polónia deve permanecer na União Europeia pronunciando-se na altura em que ocorre uma decisão histórica do Tribunal Constitucional da Polónia que provoca o risco de saída do país do bloco europeu.

"O lugar da Polónia é e será entre a família das nações europeias", declarou hoje Mateusz Morawiecki através da plataforma digital Facebook. O primeiro-ministro diz ainda que a adesão da Polónia à União Europeia é um dos "pontos mais fortes" da história do país e do bloco europeu nas últimas décadas. Na quinta-feira, o Tribunal Constitucional da Polónia determinou que "partes" do Tratado de Adesão do país à União Europeia são incompatíveis com a Constituição polaca. O Tribunal Constitucional pronunciou-se depois de vários adiamentos após o Governo ter pedido um parecer sobre a primazia do direito polaco relativamente ao direito comunitário no conflito entre Varsóvia e Bruxelas que se prolonga há vários meses. Três dos cinco juízes do Tribunal Constitucional consideraram partes do Tratado de Adesão como "inconstitucionais".