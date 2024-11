A princesa de Inglaterra, que terminou o tratamento de quimioterapia em setembro, participou numa cerimónia no memorial de guerra oficial da Grã-Bretanha no centro de Londres, perto do Parlamento Britânico.

A princesa de Gales, de 42 anos, também marcou presença este sábado em outro evento em memória dos soldados britânicos mortos em conflitos, realizado no Royal Albert Hall, em Londres.

Este evento também teve a presença do marido, príncipe William, herdeiro da coroa, e do rei Charles III, que depositou a primeira coroa de flores no monumento em reconhecimento dos que morreram em conflitos desde a Primeira Guerra Mundial.

Charles III, de 75 anos, também anunciou no início do ano que sofre de cancro, cujos detalhes também não são conhecidos e para o qual ainda a receber tratamento.

Catherine participou, em dois dias consecutivos, em eventos comemorativos do Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial, a 11 de novembro.

Por Pablo SAN ROMAN, AFP