A conta pessoal de WhatsApp de Mohammed bin Salman foi usada para enviar uma mensagem em 2018 a Jeff Bezos, segundo avança uma investigação do The Guardian.

De acordo com uma análise digital forense a que o jornal britânico teve acesso, o número usado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita enviou uma mensagem encriptada com um vídeo de conteúdo malicioso no decurso de uma conversa aparentemente amigável com Jeff Bezos.

A intrusão no telemóvel do dono da Amazon terá ocorrido a 1 de maio de 2018, de acordo com várias fontes anónimas que falaram com o The Guardian, tendo sido extraídas grandes quantidades de informação do telemóvel de Bezos horas depois do hackeamento. Não se sabe, porém, qual a natureza dos dados extraídos.

O caso, escreve o The Guardian, poderá ter várias repercussões graves para Mohammed bin Salman, a começar pelo seu alegado envolvimento na morte de Jamal Khashoggi, jornalista e dissidente de nacionalidade saudita que foi morto a 2 de outubro de 2018 e cujo assassínio foi perpetrado por agentes do país do Médio Oriente.