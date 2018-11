O avião que transportava a chanceler alemã, Angela Merkel, que estava a caminho da cimeira do G20 na Argentina, foi hoje obrigado a aterrar em Colónia, na Alemanha, devido a um problema técnico, anunciou o seu gabinete.

“Devido a um problema técnico, o avião governamental aterrou em segurança em Colónia há poucos minutos”, anunciou o gabinete da chanceler da Alemanha, cerca das 20:20.

Angela Merkel estava a viajar para Buenos Aires, capital da Argentina, onde vai participar na cimeira do G20, que reúne as principais economias do mundo.

A agência de notícias alemã dpa refere que o avião voltou para trás quando estava a sobrevoar a Holanda, com cerca de uma hora de voo, aterrando em Colónia.

Um outro avião está a ser preparado para transportar Angela Merkel e a sua equipa para a cimeira do G20.