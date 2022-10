"Foi entregue esta manhã, no Dicastério para as Causas dos Santos, em Roma, a Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis do processo de Beatificação e Canonização da Serva de Deus Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado", informou o Santuário de Fátima.

Em Roma estiveram o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro; o postulador geral da causa de canonização, padre Marco Chiesa; a vice-postuladora, irmã Ângela de Fátima Coelho; o relator, monsenhor Maurizio Tagliaferri; e a irmã Filipa Pereira, colaboradora da causa.

A entrega destes documentos sobre as "virtudes heroicas" da Irmã Lúcia "é um momento importante no processo de Beatificação e Canonização da Serva de Deus, na sua fase romana".

Segundo o Santuário, "este volume contém: a Biografia da Irmã Lúcia feita a partir dos documentos recolhidos na fase diocesana do processo (que decorreu na Diocese de Coimbra entre 2008-2017); a Informatio, que descreve as virtudes vividas pela Irmã Lúcia, bem como, o elenco dos depoimentos das testemunhas, o seu Diário e outros documentos inéditos, considerados relevantes no processo".

A notícia deste passo no processo "vai ser partilhada no final da Peregrinação de outubro aos peregrinos pelo Reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas".

Contudo, "prevê-se um longo percurso até à tão desejada beatificação e canonização" da Irmã Lúcia.

"A Positio vai agora ser lida por um conjunto de nove teólogos que emitirão o seu parecer, no Congresso dos Consultores Teólogos. Este Congresso procederá à elaboração da Relação final, que resume o itinerário interior da Lúcia, as características e traços da sua santidade e os elementos necessários para que se possa afirmar que praticou as virtudes em grau heroico. A Relação final será, seguidamente, levada à Sessão Ordinária dos Bispos e Cardeais membros do Dicastério para as Causas dos Santos, onde um Bispo ou Cardeal, nomeado pelo Prefeito como Ponente, preparará o voto escrito da Sessão. Este Voto será, então, apresentado ao Santo Padre em audiência, que decidirá sobre a promulgação do Decreto sobre as Virtudes Heroicas. A partir desse momento a Irmã Lúcia deixará de ser considerada Serva de Deus e passará a ser designada como Venerável", ", explica o Santuário.

Depois disto, para as etapas de beatificação e canonização, "é necessário, ainda, a aprovação do respetivo milagre".

Nascida a 28 de março de 1907, Irmã Lúcia, uma dos três pastorinhos que afirmaram ter visto Nossa Senhora em Fátima, em 1917, viveu 57 anos no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde faleceu a 13 de fevereiro de 2005, com 97 anos.

O processo de beatificação e canonização teve início em 2008, três anos após a sua morte. Na altura, o Papa Bento XVI dispensou o período de espera de cinco anos determinado pelo Direito Canónico.

Os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto foram canonizados pelo Papa Francisco, na Cova da Iria, a 13 de maio de 2017, nas celebrações do Centenário das Aparições.