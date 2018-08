A procissão ao mar e a ponte Eiffel sobre o Lima dão mote à coleção de uma designer de Viana do Castelo. A coleção é inspirada na história dos pescadores de Viana e vai ser apresentada no domingo.

O rio Lima vai ser o pano de fundo para a apresentação da coleção de Isabel Lima. Inspirada nos 50 anos da procissão ao mar, número emblemático das festas da Senhora d'Agonia, que vai acontecer entre os dias 17 e 20 de agosto.

A designer explica que este trabalho é inspirado "na história cultural e religiosa dos pescadores da ribeira de Viana do Castelo e alia a função criativa a um momento de fé comunitária, como celebração de louvor pelos 50 anos da procissão ao rio e ao mar".

A apresentação decorre durante a quinta edição do evento "Viana está na moda", que este ano tem o tema "Mística Divina", onde a professora de Educação Visual, Tecnológica e Expressão Plástica vai ainda apresentar trabalhos inspirados na ponte Eiffel que há 140 anos, cumpridos a 30 de junho último, assegura a ligação rodoferroviária sobre o rio Lima.

Os 140 anos da ponte metálica e os 50 anos da procissão ao mar - que teve a sua génese na devoção dos pescadores a Nossa Senhora da Agonia - vão ser este ano os temas em destaque no Cortejo Histórico e Etnográfico da Romaria d' Agonia, que sairá para as ruas de Viana do Castelo a 18 de agosto.

Já o desfile de Isabel Lima vai decorrer, no domingo, a partir das 22:00, na Praça da Liberdade, situada junto ao rio Lima.

"É um momento em que o passado encontra o futuro, atraindo a atenção para o rio, o mitológico rio das divindades, atravessado pela ponte, obra do engenheiro Gustave Eiffel, inaugurada há 140 anos e que simboliza, para quem a percorre, memórias vivas, conferidas pelas barcas e barqueiros e pela panorâmica sobre a cidade, o monte e o oceano atlântico", especificou.

O programa "Viana está na moda" conta com "apoio da Direção-Geral do Património Cultural, do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Viana do Castelo, da Autoridade Marítima, entre outras entidades públicas, bem como de famílias de pescadores da ribeira e tem entrada gratuita".