“Com as atuais condições climáticas, caracterizadas pelos elevados índices de humidade e pelas temperaturas baixas, a Comissão Organizadora, apesar do muito trabalho empreendido ao longo do ano, entende que, em primeiro lugar, tem de proteger e salvaguardar a integridade das pessoas que dão brilho à Procissão da Burrinha”, refere um comunicado da Junta de Freguesia de S. Victor.

Diz ainda que, com as atuais condições meteorológicas, não seria possível levar para a rua alguns dos elementos cénicos e decorativos que compõem a procissão, “sob pena de se deteriorarem, afetando, também, a logística dos grupos corais que animam a procissão”.

Trata-se do cortejo bíblico “Vós sereis o meu povo”, composto por 24 quadros e por cerca de 800 figurantes, grupos corais e bandas de música.

Nela participa uma burrinha que transporta uma imagem de Nossa Senhora.

O cortejo centra-se na narrativa da história da Salvação, desde Abraão até Jesus Cristo.

Um dos últimos quadros repete a Fuga para o Egito, com a representação de Nossa Senhora da “burrinha”.

Para quinta e sexta-feira, respetivamente, o programa da Semana Santa de Braga contempla a Procissão do Senhor "Ecce Homo" e a Procissão do Enterro do Senhor.