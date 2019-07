Perante este argumento, o presidente do STF aceitou o pedido da defesa do filho do Presidente brasileiro e determinou que todos os processos com provas obtidas pelo Coaf e outros órgãos de fiscalização sem autorização judicial devem esperar um julgamento do definitivo do STF, marcado para 21 de novembro.

Recorrendo desta determinação, a procuradora-geral brasileira pediu agora esclarecimentos sobre o alcance da decisão de Toffoli, alegando que houve uma expansão indevida do objeto do recurso extraordinário enviado pelos advogados de Flávio Bolsonaro.

Para Raquel Dodge, há obscuridade na decisão do presidente do STF porque a mesma alcançou todos os processos judiciais e extrajudiciais em curso, atingindo pessoas presas por ordem judicial cautelar ou em execução de sentença penal.

No documento, Raquel Dodge também demonstrou preocupação com as consequências da ordem de Toffoli para a imagem no Brasil no cenário internacional alegando que o país poderá ser reconhecido como um “paraíso fiscal não cooperativo na repressão do crime de branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo” por tolerar práticas alegadamente ilícitas.