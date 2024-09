O índice de produção industrial apresentou uma queda homóloga de 4%, menos 1,3 pontos percentuais do que em junho (-2,7%), explica o INE num comunicado.

No caso de se excluir o agrupamento de energia a queda foi de 3,5%, contra uma descida de 1,6% no mês anterior.

O agrupamento de bens Intermédios teve o maior contributo para a queda do índice total (-1,3 pontos percentuais), com uma diminuição de 3,8% (-0,4% no mês anterior).

Já os agrupamentos de energia e de bens de consumo tiveram quedas homólogas menos intensas que as observadas no mês anterior, -7,3% e -2,5%, respetivamente, contra -9,3% e -3,0% em junho, pela mesma ordem.

Em conjunto, estes agrupamentos contribuíram com -1,8 pontos percentuais para a queda do índice total.

O agrupamento de bens de investimento, por sua vez, passou de uma queda 1,6% em junho, para uma quebra de 4,6% no mês em análise.

Em termos mensais, o índice de produção industrial caiu 1% em julho, quando em junho tinha quebrado 3,6%.