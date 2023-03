Produtores de leite preocupados com a redução dos preços pagos aos produtores

A APROLEP lembra ainda que o apoio anunciado aos agricultores, no valor de 140 milhões de euros, "não compensa esta redução de preço. Ainda não sabemos como vai ser distribuído, quando vai ser pago e que parte vai caber ao setor do leite, mas podemos estimar que será inferior a 1 cêntimo por litro produzido anualmente", explicando que os 7,8% representam, para o produtor, uma redução de 15%, numa altura em que as rações continuam "com os preços mais elevados de sempre" (55 cêntimos por quilo).

"Tudo isto ocorre no ano de arranque de uma nova Política Agrícola Comum (PAC), em que o setor do leite sofre uma redução de 37% nos apoios diretos, a maior redução entre os vários setores agrícolas, redução que não é mitigada por novas ajudas", sublinha ainda a Associação.