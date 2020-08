Entretanto, na nota enviada aos colaboradores, Proença de Carvalho agradece "sentidamente o apoio e solidariedade" que recebeu, "incluindo "o desejo para que (...) continuasse para um novo mandato".

"Como sabem, tomei no ano passado a decisão de por termo à minha atividade profissional e logo então também decidi terminar a minha presença na administração da Global Media, por duas ordens de razões: a idade e a vontade de me dedicar a alguns projetos pessoais", refere.

"Não quis então renunciar ao cargo no grupo, tendo em conta o processo de profunda reestruturação que temos em curso, processo para cuja superação dei o melhor do meu esforço. Mas agora que o meu mandato termina, nada justificava que aceitasse prolongá-lo", argumenta o presidente cessante.

Proença de Carvalho agradece aos membros do Conselho de Administração, bem como "a todos os colaboradores" da GMG "a partilha dos princípios que orientaram a ação dos seus meios: servir a comunidade, através de uma informação de rigor e uma opinião pluralista, com respeito pelos valores democráticos, a liberdade, o estado de direito e a defesa e promoção do progresso social".

"Estou certo de que estes valores, património das marcas do GMG, com uma longa história na imprensa e rádio em Portugal, continuarão a ser preservados no futuro", sublinha, desejando sucesso ao grupo.

"Creio que esta comunicação exprime o que gostaria de vos dizer neste momento. Que foi um privilégio ter trabalhado convosco na continuidade de um projeto pautado pelos melhores valores do jornalismo, num momento muito exigente, de profundas alterações no setor, a que procurámos dar resposta", conclui.

A atual composição acionista da Global Media, conforme consta no seu 'site', é a seguinte: KNJ Global Holdings Limited (35,25%), José Pedro Carvalho Reis Soeiro (24,5%), Olivemedia (19,25%), Novo Banco (10,5%) e Grandes Notícias (10,5%).

Aquando da concretização da entrada do empresário de Macau Kevin Ho, através da KNJ Investment, na Global Media, em novembro de 2017, a dona do DN anunciou que os empresários angolano António Mosquito e português Luís Montez tinham transmitido as suas participações no grupo a José Pedro Soeiro, empresário e gestor com participação em empresas portuguesas, angolanas e do Reino Unido.

Pós-graduado pelas escolas de gestão do IESE, Wharton e CEIBS de Shangai, José Pedro Soeiro iniciou "a sua carreira profissional na consultoria, especializando-se na criação e reestruturação de empresas, carreira que desenvolveu em vários países emergentes, em particular na América Latina, África e Médio Oriente", lê-se no 'site' da GMG, onde é referido que "foi sócio da consultora Deloitte até 2006".

Desde então, "enveredou por uma carreira de empreendedorismo em setores estruturantes em vários países" e "atualmente, detém e gere participações em vários setores", acrescenta a GMG.