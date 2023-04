Jeffrey Keene, 63 anos, explicou no Facebook que pretendia desenvolver um exercício com o objetivo de preparar os estudantes para a possibilidade de invasão de uma pessoa armada na escola do Ensino Secundário, localizada na região de Orlando, Flórida.

Keene pediu aos alunos que refletissem sobre "porque é que os Estados Unidos têm tantos tiroteios em massa", possíveis soluções e que imaginassem uma biografia post-mortem.

Um aviso na parte inferior do trabalho afirmava que de "forma alguma" o exercício pretendia incomodar qualquer estudante.

Não obstante a ressalva, esta terça-feira, Keene foi demitido. Num comunicado, as autoridades do distrito escolar acusaram-no de apresentar um "trabalho inapropriado" aos alunos.

O professor defendeu a sua abordagem na imprensa. "Não era para assustá-los ou levá-los a pensar que iriam morrer, e sim para ajudá-los a compreender o que é importante nas suas vidas", declarou ao canal NBC.

"Estava a tentar conversar com os estudantes sobre o mundo em que vivem, sobre armas, atiradores…" disse ao canal Fox 5, depois de se declarar "espantado" com a demissão.

As armas de fogo foram a principal causa de morte dos menores de idade norte-americanos em 2020, com 4.368 óbitos, superando os acidentes de trânsito e as overdoses de drogas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Os massacres em centros de ensino representam apenas uma pequena parcela do total, mas são particularmente chocantes.

Nos últimos anos, os Estados Unidos foram abalados por massacres numa escola de Sandy Hook, Connecticut (20 crianças assassinadas em 2012), e em Uvalde, Texas (19 crianças e dois professores mortos em maio de 2022).

A maioria dos cidadãos, no entanto, continua muito apegada ao direito de porte de arma e não deseja reformas esta área.

Dois legisladores do estado do Tennessee (sul) foram expulsos esta semana do Senado local depois de se unirem a manifestantes que pediam, em sede legislativa, uma regulamentação maior sobre armas de fogo, depois de um massacre numa escola de Nashville.