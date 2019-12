Os professores não desistiram de verem contabilizados, na íntegra, os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado e marcam na quinta-feira presença nas galerias da Assembleia da República, com os professores vestidos de branco para sinalizar essa exigência, no momento em que os deputados discutirem em plenário a petição com cerca de 61 mil assinaturas entregue no parlamento em fevereiro, ainda antes da reunião da comissão parlamentar de educação em que quase conseguiram esse objetivo, depois frustrado em votação final no plenário.

O tema é retomado numa altura em que o Orçamento do Estado para 2020, já entregue no parlamento, está em discussão e pode ainda ser sujeito a alterações em sede de especialidade.

Para além da petição, entregue pelas 10 estruturas sindicais que têm exigido em conjunto a contagem integral, incluindo as duas federações (Fenprof e FNE), os deputados discutem dois projetos de lei, um do PCP e outro do BE, que têm um caráter mais lato, e querem a recuperação integral do tempo de serviço congelado em todas as carreiras especiais da administração pública.

No preâmbulo do seu projeto de lei, o BE recorda a situação de desigualdade em termos de contagem de tempo de serviço que existe entre carreiras gerais e carreiras especiais, uma vez que só as carreiras gerais tiveram todo o tempo contado, e no caso dos professores a desigualdade entre os docentes das ilhas e os do continente, uma vez que nas regiões autónomas foi garantida a contagem integral e no continente os professores apenas têm assegurada a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias, no momento em que passarem ao próximo escalão da carreira.