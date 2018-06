Em Ponte do Sótão, no concelho de Góis, os dois oficiais de segurança responsáveis pela aldeia e por quatro localidades vizinhas, no âmbito do programa "Aldeias Seguras", desdobram-se em trabalhos para garantir que tudo estará preparado se algum incêndio se aproximar da sua terra.

Por lá, Manuel Simões e Ramiro Rodrigues, reformados, já trataram de retirar a sirene da antiga fábrica de papel desativada - usada em tempos para chamar os trabalhadores - para a casa do povo.

"Aquilo ouve-se em Góis", que fica a uns seis quilómetros de Ponte do Sótão, sublinha Ramiro Rodrigues.

No caso de um incêndio, ativam a sirene, que complementa o sino da igreja tocado a rebate.

Para além do alerta que terão de lançar, já têm um mapa da aldeia, com a indicação das casas habitadas e desabitadas, que Manuel Simões mostra com orgulho, enquanto aponta o dedo às diferentes habitações, dizendo de cor e sem hesitar quantas pessoas é que vivem em cada casa e se há acamados ou não.

"Para mim, é uma honra ainda me acharem útil para prestar este serviço à minha povoação", sublinha o antigo trabalhador da Estradas de Portugal, que já fez mais do que lhe pediram, nomeadamente um levantamento de todas as bocas-de-incêndio da aldeia e quais é que realmente funcionam.

Vice-presidente de duas coletividades de Ponte do Sótão, Manuel Simões, mais conhecido por ‘Necas', diz que as pessoas já estão habituadas aos incêndios e mentalizadas para a necessidade de terem de sair das suas casas, caso seja necessário.

"As pessoas conhecem-me e sabem que não lhes vou pedir coisas que não sejam do benefício delas. Acho que não vou ter dificuldades em mover as pessoas para o refúgio", que fica no campo de futebol da aldeia, contou.

Relativamente aos mantimentos, Manuel Simões também não está preocupado.

"Por norma, costumamos abrir todos os fins de semana [a coletividade] e fazemos umas brincadeiras, uma bucha. Se formos lá hoje, temos lá duas ou três caçarolas de chanfana bem arranjada. Comida e água teremos sempre", vincou.