O Programa Operacional Regional do Norte 2020 lançou três concursos de apoio ao sucesso educativo para apoiar 6.600 alunos moradores em bairros de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia.

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), estes concursos contam com 3,5 milhões de euros do Fundo Social Europeu para “ações que envolvam a comunidade escolar e que respondam a problemas de pobreza e exclusão social”.

Em causa estão diferentes ações que envolvam a comunidade escolar, de que são exemplo o acompanhamento e a prevenção do insucesso escolar de grupos de risco, a leitura e aprendizagem da língua portuguesa, em especial para crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem.

A interação entre escola e empresa, numa lógica de difusão do espírito empreendedor, promovendo a aprendizagem orientada para e através do trabalho, ou a sensibilização e mobilização de competências digitais, numa perspetiva de inclusão, são outras das ações que podem ser desenvolvidas no âmbito destes concursos.

Os 3,5 milhões de euros disponibilizados destinam-se a apoiar alunos do pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, moradores em bairros de Matosinhos, do Porto e de Vila Nova de Gaia, estimando-se que possa chegar a cerca de 6.600 alunos e respetivas famílias.

Este apoio é complementar a outros programas como o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Área Metropolitana do Porto e o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP).

A gestão do financiamento do NORTE 2020 a estas ações será da responsabilidade dos Grupos de Ação Local ADILO - Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro, da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Vila Nova de Gaia e do Instituto Padre António Vieira, no contexto do protocolo assinado com a CCDR-N, Autoridade de Gestão do NORTE 2020.

O Norte 2020 é um instrumento financeiro com uma dotação de 3,4 mil milhões de euros de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, integrado no Acordo de Parceria Portugal 2020.