Foram registadas 29.780 insrições de profissionais de saúde pertencentes ao Conselho Regional de Medicina (CRM) no Brasil, tendo sido efetivadas 20.767 dessas inscrições.

8.230 profissionais já estão alocados nos respetivos municípios para atuação imediata e, até ao momento, 40 desses médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde, informou o Governo brasileiro.

No momento da abertura das inscrições para o novo edital, o sistema do ‘Mais Médicos’ recebeu mais de um milhão de acessos simultâneos, o que significa mais do dobro do número de médicos em atuação no país.

A alta procura dos profissionais e os ataques cibernéticos ao sistema de inscrição provocou lentidão no sistema informático e, por isso, o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições.

“Com a alta procura e a apresentação imediata do médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência dos médicos cubanos com os médicos do CRM o mais rápido possível”, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.