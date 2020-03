A academia localizada em Vila Real disse hoje, em comunicado, que o objetivo é “reunir resultados para que sejam tomados em consideração pelas políticas regionais e europeias e torná-los úteis para as orientações da próxima geração de programas de cooperação transnacionais”.

O projeto possui um orçamento de 1,6 milhões de euros, dos quais 75% são financiados pelo INTERREG Espaço Atlântico, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

De acordo com a UTAD, os parceiros europeus propõem-se a “selecionar, compilar, organizar e atualizar as metodologias, resultados e ferramentas obtidas pelos diferentes projetos relacionados com as alterações climáticas, assim como identificar resultados e boas práticas que mereçam maior disseminação e exploração”.

Alguns dos objetivos passam, acrescentou, “por capitalizar os projetos através do intercâmbio de boas práticas e experiências entre os parceiros, a identificação de barreiras e possíveis soluções e a formulação de recomendações, com base nas informações obtidas”.