Além da Rede Tramontana III, que junta organizações de Portugal, Espanha, França, Itália e Polónia, o Grande Prémio Europeu do Património Cultural/Europa Nostra 2020 distinguiu também a reabilitação da Basílica de Santa Maria di Collemaggio, em Aquila, Itália, e a exposição "Auschwitz. Não há muito tempo. Não muito longe", um projeto polaco-espanhol que assinalou o 75.º aniversário da libertação do maior campo de concentração nazi.

As escolhas foram feitas entre as 21 "realizações exemplares", de 15 países europeus, que em maio receberam o Prémio Europa Nostra.

O Prémio Escolha do Público foi para o projeto de educação e sensibilização "Ambulância para os Monumentos", da Roménia, que salvou centenas de edifícios classificados do país, através de uma rede de organizações ativas na área do património.

Nesta votação 'online' participaram "de mais de 12.000 cidadãos de toda a Europa", segundo comunicado hoje divulgado pelo Centro Nacional de Cultura, que em Portugal representa a organização Europa Nostra.

O projeto Rede Tramontana III, apoiado pelo programa Europa Criativa Cultura, em 2017, tem por objetivo a preservação de arquivos da memória de zonas europeias de montanha, de carater rural, e tinha sido distinguido na categoria Investigação.

Em maio, quando venceu o Prémio Europa Nostra, ficando candidata ao Grande Prémio, a associação Binaural, que lidera o projeto Rede Tramontana III, disse à agência Lusa que a distinção vinha “dar força” ao trabalho de permanência dos vários parceiros em territórios rurais.