Já a zona marítima protegida das ilhas Urok, nos Bijagos, sul da Guiné-Bissau é a vencedora do prémio do PNUD devido à excelência do trabalho de conservação e desenvolvimento sustentável.

Segundo a carta da organização do prémio, a que a Lusa teve acesso, a organização não-governamental (ONG) guineense Tiniguena, enquanto dinamizadora das ações na área protegida das ilhas Urok, foi uma das vencedoras.

Na carta agradece-se “o notável trabalho” da Tiniguena no domínio da conservação, preservação do meio e ainda da promoção de um desenvolvimento sustentável dos habitantes de Urok, que compreende as ilhas de Maio, Formosa e Nago, bem como pequenos ilhéus, numa superfície de 545 quilómetros quadrados.

Com a dinamização da Tiniguena, os habitantes das ilhas Urok são descritos como “utilizadores do conhecimento tradicional para proteger o ecossistema marinho e de mangais críticos para mitigar as alterações climáticas, reduzir a erosão costeira e assegurar meios de subsistência sustentáveis para os povos indígenas dos Bijagós.”

O prémio Equatorial, que existe desde 2002, já foi entregue a vencedores do prémio Nobel, como Al Gore e Elinor Ostrom, os ambientalistas Jane Goodall e Jeffrey Sachs, os filantropos Richard Branson e Ted Turner ou as celebridades Edward Norton, Alec Baldwin e Gisele Bündchen, pelo seu papel na preservação do meio ambiente.