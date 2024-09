“O Governo tem o dever de ter uma política clara sobre a estratégia de financiamento do ensino superior, que temos e que apresentaremos em devido tempo, no Orçamento [do Estado]. Está quase, as coisas têm o seu tempo”, disse Fernando Alexandre aos jornalistas, em Barcelos, distrito de Braga, onde participou num seminário de abertura do novo ano letivo.

Questionado se o descongelamento das propinas é ou não uma hipótese, Fernando Alexandre reiterou que as medidas serão apresentadas “nos timings de divulgação do Orçamento”.

O Orçamento está a ser preparado e em devido tempo anunciaremos as nossas medidas”, disse ainda.