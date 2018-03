O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) alertou hoje para o que se espera ser uma "depressão com um sistema frontal associado" que deverá "provocar um aumento da intensidade do vento nos grupos Ocidental e Central".

Em causa estão as ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, do grupo Central, e Flores e Corvo, do grupo Ocidental, escapando-se do alerta as ilhas de Santa Maria e São Miguel, do grupo Oriental.

O aviso para fortes ventos estima que, a partir de terça-feira de manhã, até à madrugada de quarta-feira, haja rajadas de perto de 100 quilómetros por hora.

As autoridades locais recomendam aos cidadãos que sejam tomadas medidas como o consolidar de telhados, portas e janelas, o cortar ou podar de árvores próximas em risco de queda, e o transporte para casa de objetos soltos de jardins.