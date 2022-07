Segundo André Fernandes, comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "o dia 13 de julho foi o dia com maior atividade operacional, com 193 ocorrências. Mantemos este global total, desde o dia 8 de julho até dia 15 de julho, com 1064 ocorrências". "Até às 12:00 de hoje tivemos 31 ignições, sete das quais se mantém ativas, duas das quais transitam do dia de ontem", acrescentou.

Há quatro fogos considerados "mais significativas" nesta altura, sendo eles "uma a concorrência em Ponte da Barca, no Lindoso, Viana do Castelo; duas ocorrências em Baião, no Porto; e uma ocorrência em Bragança, um incêndio que teve origem em Espanha e se está a aproximar da fronteira portuguesa", disse André Fernandes. "Temos meios despachados e a fazer o combate para evitar que o incêndio entre em território nacional", acrescentou.

570 operacionais, 179 meios terrestres e 7 meios aéreos estão exclusivamente dedicados a estas quatro ocorrências, enumerou.

Nos locais que estão já em fase de resolução e conclusão estão mobilizados 1828 operacionais, 547 meios terrestres e três meios aéreos. O dispositivo "robusto" visa acautelar reativações, acrescentou André Fernandes.

No total, os incêndios provocaram 187 feridos, dos quais 90 são agentes da proteção civil e 93 são civis. Há ainda quatro feridos graves a registar, "sendo que nenhum destes corre perigo de vida".

No que diz respeito a danos materiais, o incêndio em Ourém, na Cumeada, danificou 28 habitações, anexos e garagens; o fogo em Abiul danificou 12 habitações, uma roulote, dois armazéns, uma aviário, uma serração e um anexo. Em Caranguejeira, Leiria, ficaram danificadas quatro habitações, uma vacaria e um pavilhão. Em Espite ficaram danificadas duas habitações e dois anexos; em Palmela 12 edificações, 5 das quais habitações; em Faro duas habitações e quatro viaturas, em Oliveira de Azeméis uma habitação e uma oficina foram afetadas pelo fogo, e em Caminha, que ainda está ativo, há registo de uma habitação danificada.

No total, 865 pessoas foram retiradas até ao momento das suas casas por causa dos incêndios. No entanto, continuam a ser feitas evacuações preventivas em Viana do Castelo e em Baião.

A28 em Caminha já foi reaberta, pelo que todos os itinerários principais em Portugal estão transitáveis.

A estimativa é de que 12 mil a 15 hectares tenham ardido até ao momento, sendo que o local mais afetado é em Cumeada. Os dados são provisórios e continuam em atualização.

Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Cinco distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.