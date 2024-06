"A Força Aérea comunica que, pelas 16h05, no decorrer do festival aéreo Beja AirShow, na Base Aérea N.° 11, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea", é referido em comunicado enviado às redações.

Numa nota posterior, a FAP confirmou a "existência de uma vítima mortal de nacionalidade espanhola, decorrente de um acidente aquando de uma demonstração aérea da patrulha ibérica Yakstars – constituída por pilotos de nacionalidade portuguesa e espanhola". Esta equipa esteve presente no evento com aeronaves Warbird Yak 52s.

"É com enorme sentimento de pesar e de consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, estando profundamente solidária nesta hora de perda. Face à ocorrência do acidente, o evento foi imediatamente terminado", pode ainda ler-se.

Há também a registar um "ferido ligeiro de nacionalidade portuguesa, que recebeu os cuidados de emergência no imediato, tendo sido avaliado pelas equipas de saúde, militares e civis, presentes no evento e, por precaução, foi encaminhado para o Hospital de Beja". O homem tem 37 anos e deu entrada nas urgências por volta das 18h00.

"Mais se informa que uma aeronave se despenhou fora do perímetro da Base Aérea e uma outra aterrou na unidade. Destas ocorrências não resultaram vítimas em terra, de entre as pessoas que se encontravam a assistir ao evento nas imediações da ocorrência", frisa a FAP.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, que se encontrava no local quando ocorreu o acidente, relatou que o piloto que ficou ferido “saiu da aeronave pelo próprio pé”.

“O ferido é o piloto da aeronave atingida pela outra que estava a fazer a manobra”, referiu, assinalando que a colisão entre os aviões aconteceu “quase no fim” da atuação daquela patrulha.

Um vídeo enviado ao SAPO24 mostra o momento do embate entre as duas aeronaves. Um dos aviões de um grupo de seis caiu na vertical e despenhou-se, causando uma forte explosão, enquanto o outro atinge o solo na horizontal. Logo de seguida, ouvem-se as sirenes a tocar no local.

A Força Aérea pede que as imagens do momento do acidente não sejam partilhadas "por respeito aos envolvidos".

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado às 16h15 e estão no local cinco operacionais, apoiados por uma viatura.

Todos os espectadores presentes no festival aéreo foram encaminhados para fora da Base Aérea N.° 11.

Acidente vai ser investigado

Ainda não são conhecidas as causas do acidente. "A Força Aérea acionou todos os meios para a investigação", foi referido.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) já fez deslocar uma equipa para o local.

“O GPIAAFF está a articular-se com a Força Aérea no que diz respeito às atividades de investigação”, visto que o festival em que ocorreu o acidente “é organizado e tem espaço aéreo controlado” por este ramo das Forças Armadas, foi referido em resposta à Lusa.

Também o ministro da Defesa Nacional anunciou que será aberta “uma averiguação” ao sucedido.

“A informação que tenho do Chefe do Estado Maior da Força Aérea é precisamente no sentido de que haverá uma averiguação a este acidente para se perceber a razão e apurar todas as responsabilidades”, disse Nuno Melo, acrescentando que será feita por “duas entidades”, sem precisar quais.

A equipa Yakstars

A Yakstars, de acordo com a página de Internet da Força Aérea, é uma equipa de exibição acrobática, a primeira da história da aviação ibérica militar e civil, composta por pilotos de ambos os países.

“Aos comandos de seis aeronaves Warbird Yak52s, exibem-se com combinações precisas de formações apertadas e acrobacias emocionantes, passagens de alta velocidade e cruzamentos de tirar o fôlego”, é referido no ‘site’.

Considerada “a maior equipa civil de exibição acrobática existente no sul da Europa e uma das maiores do mundo”, a Yakstars tem como bases Casarrubios, perto de Madrid, Espanha, e Ponte de Sor, Portugal.