A Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 16h00 de hoje 133 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria nas regiões do Minho, Alto Cávado e Aérea Metropolitana do Porto.

Água da chuva escorre por uma janela, em Lisboa, 15 de outubro de 2024. Mau tempo. Clima. Alterações climáticas. Chuva. Intempéries. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA Lusa