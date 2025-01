A proteção civil registou, entre as 00h00 e as 14h00 de hoje, 245 ocorrências devido à chuva e ao vento fortes, as quais não causaram feridos, a maioria nas regiões do Porto e do Alto Minho.

Em declarações à agência Lusa, o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), especificou que na Área Metropolitana do Porto foram registadas 85 ocorrências e no Alto Minho 47. Segundo este responsável da ANEPC, a maioria das ocorrências foram inundações (126), quedas de árvores (46) e quedas de estrutura (40). O comandante José Miranda indicou, ainda, que naquele período não houve vítimas a registar, nem danos em infraestruturas. Relativamente às próximas horas, o responsável ressalvou que o maior pico destas condições meteorológicas adversas foi até às 12:00 e que a previsão “é de melhoria”. “Os avisos meteorológicos, em grande parte, já terminaram ou estão a terminar. Deve manter-se a precipitação, mas já não temos aviso de vento, por exemplo”, apontou. Viana do Castelo, Porto e Braga foram colocados hoje sob aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 de hoje devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podiam atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas. Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora, vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 18h00. Já sete distritos do litoral – Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro – ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18h00, devido à agitação marítima. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.