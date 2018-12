À entrada para um ano de 2019 decisivo, com a consumação do ‘Brexit’ — ordenado ou desordenado -, negociação do próximo quadro financeiro plurianual, eleições europeias sob o estigma da subida do populismo e nacionalismo, “braços-de-ferro” já em curso com alguns Estados-membros — Polónia e Hungria devido ao Estado de direito, Itália devido ao orçamento para 2019 -, Bruxelas dispensava novos problemas, mas eles chegam precisamente da futura presidência do Conselho da UE, e acentuaram-se a um mês de Bucareste se juntar a Bruxelas nas rédeas da Europa.

Como se não bastasse a inquietação com a reforma judicial promovida pela coligação governamental liderada pelos socialistas do Partido Social Democrata (PSD), que já levou a Comissão Europeia a ameaçar levar a Roménia a tribunal, em 12 de novembro passado o ministro responsável pelos Assuntos Europeus demitiu-se e o Presidente Klaus Iohannis (de centro-direita) declarou que o país não estava preparado para assumir a presidência do Conselho da União Europeia, fazendo soar em definitivo os alarmes em Bruxelas e levando mesmo a Finlândia a disponibilizar-se a “antecipar” a sua presidência, prevista para o segundo semestre de 2019.

Entretanto o Governo procedeu a uma remodelação governamental, com o diplomata George Ciamba a suceder a Victor Negrescu e a assumir-se como o novo homem forte para os Assuntos Europeus, responsável pela preparação da presidência romena da UE no primeiro semestre de 2019, e o chefe de Estado “voltou atrás” nas suas declarações. Mas a preocupação está definitivamente instalada em Bruxelas.

A preocupação com a Roménia não é nova. O mais “jovem” Estado-membro da UE, juntamente com a Bulgária — ambos aderiram em 2007, naquele que foi o último alargamento do bloco europeu — é apontado como um dos países mais pobres e corruptos do bloco europeu, e a imagem não melhorou com a subida ao poder, nas eleições legislativas de finais de 2016, do atual Governo de esquerda, encabeçado pelos socialistas do PSD em coligação com os liberais do ALDE.