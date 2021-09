A 67.ª Sessão Anual da Assembleia Parlamentar acontece entre os dias 08 e 11 de outubro e vai contar com a participação do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, na reunião plenária que acontece no último dia.

Além de Jens Stoltenberg, participam também membros do Governo, representantes oficiais da NATO, especialistas em assuntos de defesa, legisladores dos 30 estados-membros da NATO e representantes de países parceiros da Aliança e de órgãos parlamentares.

Ao longo dos quatro dias, vão estar em cima da mesa temas como o reforço da resiliência dos Aliados, as sociedades do Médio Oriente 10 anos após a primavera árabe, a China e o programa nuclear iraniano.

A assembleia vai discutir também as prioridades da Defesa portuguesa, num painel constituído pelo ministro João Gomes Cravinho e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro, e o combate à pandemia em Portugal, com o vice-almirante Gouveia e Melo.

As novas tecnologias vão também marcar presença, designadamente a ameaça da desinformação para a democracia e a inteligência artificial e questões éticas associadas.

A última sessão anual da assembleia parlamentar da NATO decorreu em novembro por videoconferência devido à pandemia da covid-19.

As sessões presenciais são agora retomadas, ainda que algumas pessoas continuem a participar remotamente em consequência da manutenção de algumas restrições ligadas à pandemia.