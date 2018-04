“A câmara não é para ter lucro. É para ser bem gerida. E ser gerida com muito dinheiro claramente não é boa gestão”, disse o vereador do PS João Sousa.

O socialista falava durante uma conferência de imprensa para analisar o relatório de contas do exercício de 2017 da autarquia.

João Sousa disse que as contas apresentam um grau de execução orçamental “extraordinariamente baixo” e uma liquidez “extremamente avultada”, assinalando que se se retirar o dinheiro afeto ao Fundo de Apoio Municipal, ainda ficam 30 milhões de euros em caixa.

“Como é possível uma câmara ter 30 milhões de euros de disponibilidade e as pessoas serem obrigadas a pagar taxas de imposto em valores máximos nacionais?”, questionou o vereador.

Na mesma ocasião, o líder do PS de Aveiro, Manuel Oliveira de Sousa, acusou o presidente da câmara de fazer uma gestão financeira de acordo com o calendário eleitoral, adiantando que “quer muito dinheiro para fazer números no final do mandato e ganhar eleições”.