A Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas tinha agendado para hoje à tarde a votação na especialidade da proposta de lei do Governo, dos projetos de lei do PSD e do Bloco de Esquerda, bem como as propostas de alteração apresentadas por PS, CDS-PP e PCP.

No início dos trabalhos da Comissão, o deputado do PS Luís Testa anunciou o adiamento da votação, por 15 dias, por forma a alcançar “um texto de substituição” que permita “obter consensos” e que o mesmo tenha “o acordo” do maior número possível de grupos parlamentares.

O presidente da comissão, Hélder Amaral, do CDS-PP, alertou, no entanto, que em reunião de coordenadores tinha ficado assente estarem “reunidas as condições” para dar início à votação na especialidade, sublinhando tratar-se, porém, de um direito potestativo.

O social-democrata Paulo Neves afirmou depois que a regulamentação da atividade das plataformas eletrónicas é uma questão “urgente” e que o adiamento não é por “culpa” do PSD, já que o partido, apontou, esteve “sempre disponível” para dialogar.