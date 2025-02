A Câmara de Coimbra, liderada pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Aliança, RiR e Volt), aprovou hoje uma proposta de apoio financeiro de 50 mil euros à empresa Brew!, para realização de três festivais durante este ano (dois dos quais dedicados a cervejas e um a vinho), com quatro votos contra do PS e uma abstenção da CDU.

Inicialmente, a vereadora socialista Regina Bento afirmou que o PS não iria votar a proposta, dando nota de que o protocolo não estava presente nos documentos enviados para a reunião do executivo (posteriormente, o protocolo foi disponibilizado e votado).

No entanto, já nesse momento, fez notar a posição do PS de ser contra o município apoiar uma empresa privada com fins lucrativos com 50 mil euros para festivais “que incentivam o consumo de bebidas alcoólicas”.

“Não podemos deixar de registar que são atribuídos 50 mil euros para promover a ingestão de álcool, que sabemos que está relacionado com o turismo e com a alegria, mas também com uma maior utilização de serviços de saúde”, notou o vereador do PS Hernâni Caniço, recordando outros apoios dados pelo município a associações desportivas e culturais de valor muito mais reduzido.

O presidente da Câmara, José Manuel Silva, afirmou que, sem o apoio, não haveria capacidade para a realização dos festivais, defendendo a continuação da aposta nestes festivais e na dinamização económica e de eventos no concelho.

Ao longo do ano, está prevista a realização do festival Strong Beers, no Mercado Municipal D. Pedro V, o “Glu-Glu – Festival de Vinho”, no Jardim da Sereia, e o “Brew!”, dedicado a cerveja artesanal, no Parque Verde.

Os festivais realizam-se em março, junho e setembro.

A Câmara de Coimbra vai coorganizar os três festivais com a empresa, com o objetivo de atrair visitantes nacionais e internacionais e incentivar turismo em épocas de menor movimento.

Na proposta, a Câmara de Coimbra reconhece “a cada vez maior projeção” do festival Brew, dando, além do apoio financeiro, a isenção de pagamento de taxas e preços municipais.