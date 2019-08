Em maio, num comício na Madeira durante a campanha eleitoral para as eleições europeias, António Costa apelou ao voto “para dar força à mudança” começada “na República há três anos e meio” e que admitiu querer continuar na região autónoma “com a grande vitória de Paulo Cafôfo”, o candidato a presidente do Governo Regional.

O CDS-PP escolheu a Fajã da Ovelha para a sua ‘rentrée’ em registo popular, no parque de lazer das Faias, numa das três freguesias lideradas pelo partido no concelho da Calheta, incluindo comício e almoço.

O evento vai contar com a intervenção do presidente do CDS/Madeira, Rui Barreto, e também da presidente centrista, Assunção Cristas, enquanto a música vai ficar a cargo de uma banda filarmónica e do duo luso-venezuelano Sandra e Ricardo.

Com as eleições regionais e legislativas no horizonte, os centristas quiseram fazer da sua ‘rentrée’ uma festa da “Madeira e das comunidades”, já que o arquipélago é região de origem e, nos últimos anos, de retorno de cidadãos lusodescendentes e descendentes.

O BE prossegue hoje também o Fórum Socialismo, a iniciativa com que assinala o retomar da atividade partidária após as férias, que este ano arrancou na sexta-feira com um debate sobre a emergência climática, uma das bandeiras bloquistas para as eleições legislativas, com a eurodeputada Marisa Matias.

O Fórum Socialismo, a decorrer na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, termina no domingo, com um comício com a coordenadora do partido, Catarina Martins.