A substituição de Manuel Pizarro por João Albuquerque, 35 anos, que era o 11º candidato na lista do PS às eleições europeias de 2019, foi anunciada hoje no hemiciclo de Estrasburgo e, numa declaração à Lusa, o novo eurodeputado afirmou que é “com enorme sentido de responsabilidade” que assume o lugar, considerando tratar-se de “uma responsabilidade acrescida por ocorrer em substituição de um excelente parlamentar” e que, disse, “será também um notável ministro da Saúde”.

“No momento de extraordinária dificuldade que vivemos na Europa, com um aumento generalizado do custo de vida, e que afeta de forma mais acentuada os mais jovens, procurarei focar o meu trabalho nos temas relacionados com o emprego e a justiça social. Em momentos de crise, é particularmente importante garantir a proteção social dos mais vulneráveis e assegurar que os problemas relacionados com as questões energéticas não representem um retrocesso nos objetivos assumidos pela Comissão em matéria ambiental", declarou.

Natural do Barreiro, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e Mestre em História, Defesa e Relações Internacionais, João Albuquerque presidiu aos jovens socialistas europeus (YES, sigla de Young European Socialists) e ao longo dos últimos 15 anos trabalhou em diversas áreas, incluindo recentemente cargos de assessoria política.

João Albuquerque sucede a Manuel Pizarro, que tomou posse no passado sábado como ministro da Saúde, na sequência da demissão de Marta Temido.