Na segunda-feira, várias pessoas ficaram feridas, incluindo três agentes da PSP, na sequência de uma tentativa de entrada num centro de apoio para carenciados, em Arroios, Lisboa, criado por um grupo de pessoas que ocupou um antigo infantário abandonado e que foi alvo de despejo na madrugada de segunda-feira.

Em declarações hoje à agência Lusa, o líder da bancada do PS na Assembleia Municipal, Manuel Lage, disse que vai pedir que o vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), seja ouvido na sexta comissão permanente para prestar esclarecimentos sobre “o que sabe e os comentários que foi proferindo ao longo do dia” no que diz respeito ao centro ilegal em Arroios.

“Temos dúvidas sobre a situação, nomeadamente como é que é possível haver uma resposta aos sem-abrigo em Lisboa a funcionar nestas condições. Tendo em conta que o senhor vereador Manuel Grilo é o vereador responsável no executivo por esta área e depois vermos o Bloco de Esquerda a dizer que não conhece esta situação”, disse.

Manuel Lage salientou também que a bancada do PS quer “saber como é que é possível o vereador do Bloco de Esquerda deixar acontecer falhas de resposta quando se tem vangloriado na qualidade do seu trabalho e quando a câmara tem aprovado tantos recursos para os sem-abrigo”.