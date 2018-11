A líder do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, Elza Pais, pediu hoje combate total ao assédio sexual e à violência doméstica, repudiou que estes fenómenos sejam encarados como normais e elogiou a ação do Governo.

Elza Pais, deputada socialista, falava no segundo e último dia de Jornadas Parlamentares do PS, que hoje terminam em Portimão, na apresentação de um voto de saudação pelo Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

"A perceção de que o assédio e a violência contra as mulheres são normais é errada e tem de mudar", declarou Elza Pais, dizendo que cerca de metade das mulheres da União Europeia já foi alvo de assédio sexual sob forma verbal ou física.

Na sua curta intervenção, a antiga secretária de Estado socialista citou o Relatório Anual de Segurança Interna para referir que em Portugal "a violência doméstica continua a constituir uma das principais formas de criminalidade", tendo-se atingido no ano passado mais de 26 mil ocorrências e 20 homicídios em contexto de relação conjugal ou análoga.

"O PS tem inscrito na sua matriz fundadora a promoção da igualdade e o combate a todo o tipo de violências de género. Este Grupo Parlamentar do PS saúda as medidas que o Governo vem adotando para prevenir e combater esta grave violação dos direitos humanos, nomeadamente através das medidas inscritas na estratégia nacional para a igualdade e não discriminação", acrescentou.