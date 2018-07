O PS realiza entre quinta e terça-feira reuniões em todo o território continental para preparar o debate parlamentar do "Estado da Nação", que terá lugar dia 13, iniciativa que será encerrada pelo secretário-geral socialista, António Costa.

Intitulada "PS em movimento", esta série de encontros, em que membros do executivo auscultam em todos os distritos militantes e simpatizantes socialistas sobre a situação do país, terminará com uma reunião promovida pela Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) com António Costa, na terça-feira, pelas 21:00.

"O PS quer sinalizar a sua abertura à participação dos cidadãos na discussão de temas de relevante interesse e de atualidade. A iniciativa contará com a presença de vários membros do Governo, cuja intervenção inicial será aberta aos órgãos de comunicação social", adiantou à agência Lusa fonte oficial dos socialistas.

Este ciclo de reuniões abre na quinta-feira com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, na Guarda, e do ministro do Planeamento e Infraestruturas em Almada (distrito de Setúbal).

Na sexta-feira, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, estará na Guarda, estando os secretários de Estado Alexandra Leitão na Nazaré (Leiria), Mariana Vieira da Silva em Santa Maria da Feira (Aveiro), Miguel Cabrita em Loulé (Faro) e Ana Mendes Godinho em Beja.

Já no que respeita a sábado, a iniciativa do PS prossegue com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em Viana do Castelo, enquanto que no domingo será a vez do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, marcar presença em Gaia (Porto) e a secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, em Santa Marta de Penaguião (Vila Real).

Na segunda-feira, as sessões envolvem os seguintes membros do Governo: António Mendes em Portalegre, Capoulas Santos em Macedo de Cavaleiros (Bragança), Manuel Caldeira Cabral no Entroncamento (Santarém), Eduardo Cabrita no distrito de Évora, Adalberto Campos Fernandes em Coimbra e Pedro Siza Vieira na Covilhã (Castelo Branco).

Na terça-feira, último dia da iniciativa, além de António Costa numa iniciativa da FAUL, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, estará em Viseu.