"Fazer mais rápido também implica remover obstáculos que se relacionam com o regime em vigor de contratação pública", declarou o "vice" do Grupo Parlamentar do PS, levando desta forma ao plenário da Assembleia da República uma ideia que já tinha sido transmitida pela líder da sua bancada, Ana Catarina Mendes.

Segundo o deputado socialista madeirense, "sem alterações que assegurem a manutenção da transparência, mas, ao mesmo tempo, reduzam os tempos de implementação das opções de investimento, dificilmente será possível mudar o panorama".

No plano político, o Grupo Parlamentar do PS tenciona desencadear este processo de revisão do regime de contratação públicas nas próximas semanas, depois de ter sido aprovado o Orçamento do Estado para 2020 na sexta-feira passada.

Hoje, no debate em plenário, este tema sobre a revisão do regime de contratação pública não mereceu qualquer comentário da parte dos outros partidos, apesar de os deputados do PSD, Cristóvão Norte, e do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, terem criticado os atrasos e a taxa de execução de projetos ao nível de projetos ferroviários.