“Nós vamos vencer a Câmara Municipal do Porto, nós vamos vencer a capital do distrito do Porto, a cidade mais importante do país”, afirmou.

O líder socialista discursava, em Penafiel, no encerramento do congresso federativo do Porto do Partido Socialista.

“Nós queremos uma cidade do Porto que também seja da classe média, nós queremos uma cidade do Porto para todos e não apenas para alguns”, acrescentou.

Recordando que o PS governa em 12 dos 18 concelhos do distrito, defendeu que essa liderança ocorre porque o PS sabe, “melhor do que ninguém, governar uma autarquia em proximidade com o povo”.

“É esse o nosso desafio, vencer as autárquicas e em Penafiel [autarquia de maioria PSD/CDS] também”, concluiu.