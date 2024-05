O líder parlamentar do PSD anunciou hoje que enviou aos partidos uma nova proposta relativa à descida do IRS que, segundo Hugo Soares, aproxima o diploma inicial do Governo das iniciativas do PS e Chega.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, intervém no debate parlamentar com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, em Lisboa, 15 de maio de 2024. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa