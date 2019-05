Numa declaração política na Assembleia da República, a vice-presidente da bancada social-democrata Rubina Berardo acusou o PS de ter “dado uma facada” no método de escolha do próximo presidente da Comissão Europeia com base nos cabeças de lista nomeados por cada família política (os chamados ‘Spitzenkandidaten’).

“Neste momento tão delicado para o futuro da Europa, as negociações em torno das funções europeias não se podem resumir a uma guerra das cadeiras - todos têm que sair das trincheiras”, afirmou Rubina Berardo, apelando a António Costa que tenha como “primeira linha o interesse nacional na forma como conduz estas negociações”.

A deputada do PSD considerou contraditório que o primeiro-ministro, ao mesmo tempo que disse na terça-feira que não se discutiram nomes, mas apenas perfis para os cargos de topo da União Europeia (UE), tenha feito um “ataque ‘ad hominem’ ao ‘spitzenkandidat’ do Partido Popular Europeu”, Manfred Weber.

Na resposta, a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus e número quatro do PS às europeias, Margarida Marques, salientou que as eleições europeias de domingo “iniciaram um novo ciclo institucional”.