Numa declaração política no plenário da Assembleia da República, Filipa Roseta usou um tom emotivo para apresentar o problema e recebeu das restantes bancadas críticas sobre a anterior ação do PSD em matéria de habitação.

“O Estado tem propriedades vazias, as pessoas precisam de casa, é preciso articularmos as coisas, é de ‘la palice’ mas os senhores não conseguiram fazer nada em quatro anos”, afirmou a cabeça de lista por Lisboa do PSD nas últimas legislativas.

Para Filipa Roseta, “a especulação tornou felizes os proprietários, que viram os seus bens aumentar de valor, e ainda mais feliz o Estado, que recolheu um valor recorde impostos”, mas afastou do acesso à habitação as pessoas sem propriedade.

“Para enfrentar estas desigualdades crescentes, o Estado tinha uma obrigação: disponibilizar as suas propriedades públicas abandonadas. Mas não o fez, fosse por opção, fosse por incapacidade”, criticou.

Para a deputada - filha da ex-parlamentar socialista e ex-vereadora da capital Helena Roseta, que teve na habitação uma das preocupações centrais -, o primeiro passo seria “elaborar o mapa de propriedades do Estado e torná-lo público”, com a informação se estão ou não vazias e devolutas.

O segundo seria compatibilizar estas propriedades com as carências identificadas, defendeu, acrescentando que o terceiro seria colocá-las no mercado “sem vender e sem pesar um euro no Orçamento do Estado”.

“Será assim tão difícil?”, questionou.

O PS, pela deputada Marina Gonçalves, saudou que o PSD apareça agora como “um parceiro” nas políticas de habitação, acusando o partido de “anos de desresponsabilização” no setor.

“Com qual dos PSD estamos a falar? Com o que esteve no Governo e nada fez durante quatro ano e, depois, durante quatro anos na oposição não acompanhou os avanços na política de habitação ou com um novo PSD?”, questionou.