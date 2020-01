“Hoje, para nós, este é um dia de grande satisfação, estamos entusiasmados com aquilo que conseguimos em todo o país, começámos como uns desconhecidos, terminamos como uma esperança do PSD”, afirmou Nuno Freitas.

Na primeira declaração da candidatura após o fecho da votação, que decorreu entre as 14:00 e as 20:00, Nuno Freitas disse que a candidatura do vice-presidente da Câmara de Cascais aguardará democraticamente os resultados, expressando confiança de que já ganharam o estatuto de “semente da esperança dentro do PSD”.

“A candidatura de Miguel Pinto Luz, o próprio Miguel Pinto Luz são hoje uma boa referência daquilo que é o futuro do PSD e da social-democracia portuguesa”, declarou.

A candidatura está reunida num espaço de ‘co-work’ em Lisboa, junto à avenida Almirante Reis, onde Nuno Freitas considerou que aquela foi a “candidatura que ninguém esperava, uma candidatura ‘outsider’, com algumas das pessoas mais novas dentro do partido, com novos protagonistas, nova ideias”, que quis trazer um “refrescamento programático, de atitude, e também em relação ao que deve rer combate político ao PS”.

“Somos a candidatura que trouxe uma cultura de substância, de densidade, de novos temas, fomos nós que falámos do pacto ambiental, do elevador social parado, de políticas publicas que queremos na área da saúde e da educação, e, por isso, conseguimos criar um movimento em todo o país”, afirmou.