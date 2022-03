A Comissão Política Nacional (CPN) do PSD reuniu-se na quinta-feira à noite, por via digital, e de acordo com relatos feitos à Lusa por fontes presentes na reunião, vai requerer a convocação desta reunião extraordinária do órgão máximo entre congressos para daqui a dez dias.

O local do Conselho Nacional ainda não ficou fechado, mas Ovar (Aveiro), município presidido pelo vice-presidente Salvador Malheiro, é uma das hipóteses.

Na reunião, de acordo com as mesmas fontes, a direção alargada discutiu também a proposta de calendário eleitoral interno a levar ao Conselho Nacional e que deverá passar pelas balizas temporais que têm sido defendidas publicamente pelo presidente do PSD, Rui Rio, que quer ver a sua sucessão resolvida até ao final do primeiro semestre (entre final de maio e meados de junho).

No entanto, a proposta oficial de regulamentos e cronograma da CPN a levar a votos no Conselho Nacional só será fechada e divulgada mais perto da data da reunião.