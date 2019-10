"Sobre esse tema falaremos oportunamente, mas creio que não será segredo para ninguém se eu estiver ao lado do dr. Luís Montenegro", disse Hugo Soares, que também foi líder parlamentar do PSD, aos jornalistas à entrada para um jantar que decorre em Espinho, no distrito de Aveiro, para assinalar o 10.º aniversário do executivo municipal local.

Entre os presentes na iniciativa destaca-se o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro que, na quarta-feira, em entrevista à SIC, anunciou que será candidato à liderança do PSD, tendo desafiado Rui Rio para eleições diretas.

Confrontado com este anúncio, Hugo Soares, eleito deputado em 2015, mas que foi afastado por Rui Rio das listas para as eleições legislativas do passado domingo, não quis confirmar se dará apoio a Luís Montenegro.

"Venho dar um abraço ao dr. Pinto Moreira [presidente da Câmara de Espinho] e, naturalmente, estar com o dr. Luís Montenegro. Falaremos durante a semana. Vocês sabem a resposta", declarou.

Além de Hugo Soares, que chegou a Espinho após ter estado em Braga num jantar comemorativo do executivo local liderado por Ricardo Rio, também estão entre os convidados outros antigos e atuais deputados, líderes concelhios e distritais.

Somam-se autarcas, entre os quais o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e o anfitrião da noite, o presidente da Câmara de Espinho que, num discurso de balanço do seu exercício autárquico, depois de enumerar projetos do passado e anunciar propostas para o futuro, quis deixar uma "nota muito pessoal" a Luís Montenegro.

"Caro Luís, foi contigo que vim para a vida ativa política. Hoje estou aqui para te dizer que Espinho está e estará contigo sempre. Eu acredito", terminou.