“O período de consulta pública decorre, precisamente, numa altura em que as pessoas estão menos disponíveis para estas importantes questões”, salientou, no requerimento, a presidente da comissão política concelhia do PSD, Ana Isabel Valente.

Uma vez que as medidas preventivas do PDM “estão em vigor até fevereiro de 2019”, os sociais-democratas requereram ao presidente da autarquia o alargamento da discussão pública do PDM “por mais 60 dias”, pois não existe qualquer “imperativo urgente que obrigue a uma aprovação rápida de um instrumento estruturante para o desenvolvimento” do concelho.

A discussão pública da proposta de revisão do PDM decorre entre 20 de junho e 20 de agosto, depois de ter sido fixado um prazo de 60 dias, quando a legislação em vigor estabelece que o período de consulta não deve ser inferior a 30 dias.

Para o PSD de Sintra, a consulta pública entre julho e agosto, “tradicionais meses de férias”, não será o melhor período para que os sintrenses possam apresentar sugestões e ser esclarecidos relativamente a um documento que terá uma vigência temporal mínima de 10 anos.