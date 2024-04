Esta iniciativa foi transmitida aos jornalistas pelos líderes parlamentares social-democrata, Hugo Soares, e do CDS-PP, Paulo Núncio, no final da reunião da conferência de lideres parlamentares.

”Há uma grande preocupação sobre a execução quer do PRR quer do PT2030. Em sede de Assembleia da República, vamos propor uma comissão eventual para o acompanhamento da execução desses dois programas. Portugal não se pode dar ao luxo de desperdiçar uma capacidade de financiamento nunca antes existente”, justificou o líder da bancada social-democrata.

Hugo Soares citou então dados recentemente divulgados pelo Governo, segundo os quais, com metade do prazo decorrido do PRR, Portugal tem uma capacidade de execução na ordem dos 20%.

“Um ano volvido no PT2030, estamos com 0,5% de execução. Por uma questão de transparência e de escrutínio da Assembleia da República, entendemos que é muito importante que o parlamento acompanhe a execução destes fundos comunitários e o trabalho do Governo”, frisou o presidente do Grupo Parlamentar do PSD.