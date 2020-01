Rui Rio foi o mais votado nas eleições para a liderança do PSD, com 49,44%, e vai disputar uma segunda volta com Luís Montenegro, que teve 40,26%, anunciou hoje o Conselho de Jurisdição Nacional dos sociais-democratas.

"O candidato Rui Rio obteve 15.301 votos, correspondentes a 49,44% dos votos expressos. O candidato Luís Montenegro obteve 12.767, correspondentes a 41,26%, e o candidato Miguel Pinto Luz obteve 2.878 votos, correspondentes a 9,3% dos votos expressos", declarou o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, José Manuel Nunes Liberato. Em conferência de imprensa, na sede nacional do PSD, em Lisboa, Nunes Liberato referiu que estes são "resultados provisórios", mas que está por apurar "um número muito pequeno" de votos, que não quantificou. Os estatutos do PSD estabelecem que, se nenhum dos candidatos à liderança do partido obtiver uma maioria absoluta dos votos validamente expressos, realiza-se uma segunda volta entre os dois mais votados, que está marcada para o próximo sábado, dia 18. Esta será a primeira vez que haverá segunda volta desde que as eleições diretas foram introduzidas no PSD em 2006 pelo então líder Marques Mendes, mas só em 2012 foi colocada nos estatutos esta possibilidade, sempre que um candidato não obtivesse a maioria absoluta dos votos. O 38.º Congresso do PSD realiza-se entre 07 e 09 de fevereiro em Viana do Castelo.