"O PSD nos últimos dois anos tem andado permanentemente à espera do PS. Creio que está na altura de dizer que o PSD tem vida própria. Comigo não há nenhum acordo com PS. Não estou minimamente disponível para negociar orçamentos com o PS. O PS fez uma escolha, tem os seus parceiros, fez o seu casamento com a esquerda parlamentar, seja esse casamento por escrito ou uma união de facto como parece que vai ser", disse Luís Montenegro.

À entrada para um jantar que decorre em Espinho, no distrito de Aveiro, para assinalar o 10.º aniversário do executivo municipal local, Luís Montenegro, que na quarta-feira, em entrevista à SIC, anunciou que será candidato à liderança do PSD, frisou que o atual líder, Rui Rio, "tem uma visão diferente" para o futuro de Portugal, porque "mantém abertura para atendimentos com o PS", algo que recusa.

"O PSD joga para ganhar quando vai a eleições. O PS não é o nosso parceiro de governação porque não quer. O PS não quer reformar o país", adiantou.

Questionado sobre se já recolheu apoio de sociais-democratas ou de estruturas do PSD, Luís Montenegro disse apenas que "várias pessoas manifestaram disponibilidade" para estar ao seu lado, mas, frisou, "a campanha ainda não começou".

Quando confrontado com as palavras recentes do presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, que considerou que a campanha para as legislativas, nas quais o PSD obteve 27,9% dos votos contra 36,6% do PS, sofreu uma "constante agitação", Luís Montenegro falou em "desculpas esfarrapadas".