A decisão foi tomada pela Comissão Política Nacional (CPN) do PSD, que reuniu na quarta-feira, e anunciada hoje pelo partido.

Integram esta Comissão Autárquica Nacional o secretário-geral José Silvano (que já foi autarca de Mirandela), o vice-presidente Salvador Malheiro (atual presidente da Câmara de Ovar), a vice-presidente Isaura Morais (ex-autarca de Rio Maior), Fátima Ramos (ex-presidente da Câmara de Mirando do Corvo) e Hélder Silva, que lidera a Câmara de Mafra e preside aos Autarcas Sociais-Democratas.

A Comissão, segundo a nota do PSD, irá “começar já a trabalhar com as estruturas locais” na preparação das autárquicas.

“Numa primeira fase, esta comissão trabalhará com as comissões políticas distritais e concelhias para acompanhar quotidianamente as atividades das diversas autarquias”, refere a nota.